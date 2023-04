Futebolista brasileiro condenado a três anos e meio de prisão

Marcinho, lateral direito do América Minas Gerais, atropelou mortalmente duas pessoas, em 2020. Foi agora condenado a três anos e meio de prisão.

Márcio Oliveira, conhecido por Marcinho, foi condenado a três anos e meio de prisão por ter atropelado mortalmente duas pessoas, em dezembro de 2020. O jogador do América Minas Gerais, da primeira divisão do futebol brasileiro, cumprirá a pena em regime aberto, com a prestação de serviços sociais.

Na altura do acidente, Marcinho estava alcoolizado e seguia em excesso de velocidade. Atropelou o casal e fugiu sem prestar assistência às vítimas, deixando o carro abandonado a 600 metros do local do crime.

Formado no Flamengo e no Botafogo, o lateral direito de 26 anos começou a carreira no Fogão, clube que representava em 2020, passou depois pelo Athletico Paranaense e pelo Bahia. No ano passado assinou pelo Pafos, do Chipre, que em 2023 o emprestou ao América-MG.