Futebol russo sofre derrota no TAD, que dá razão à UEFA e à FIFA

Em causa a exclusão das equipas russas das provas internacionais.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão à UEFA e à FIFA na decisão de excluir as equipas russas das competições internacionais, na sequência da guerra na Ucrânia.

"A decisão tomada pela UEFA foi razoável, proporcional e, sem dúvida, necessária para formalizar eventos futebolísticos internacionais seguros, protegidos e ordenados. A maioria considera que a decisão não violou os estatutos da UEFA, nem as disposições obrigatórias do direito suíço, e não foi um uso indevido do poder discricionário da UEFA", considerou o TAD, rejeitando assim o recurso apresentado pela federação russa.

Referiu, todavia, que os motivos da decisão são temporais e que "as equipas e clubes representantes russos estão suspensos de participar em competições da UEFA até nova ordem", esperando que as circunstâncias possam, num futuro próximo, permitir que a suspensão seja levantada.

O TAD também indeferiu os recursos apresentados por Zenit, Sochi, Dínamo, e CSKA Moscovo pela exclusão das provas europeias.

A federação russa, recorde-se, foi excluída em 28 de fevereiro do ano passado, quatro dias após o início da ofensiva do Kremlin na Ucrânia, de todas as competições organizadas pela UEFA.

No início de maio, a UEFA anunciou que "nenhum clube russo" participaria nas suas provas - Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência - da época 2022/2023, atualmente em curso.

Em meados de setembro, a federação russa confirmou que não poderia participar das eliminatórias para o Euro'2024, que começarão em março.

A seleção russa fez o seu último jogo oficial há um ano, quando perdeu com a Croácia, derrota que a condenou ao play-off do Mundial, que nunca chegou a disputar devido à invasão militar na Ucrânia.