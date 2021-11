Futebol nos Países Baixos sem público nos estádios nas próximas três semanas

Os estádios nos Países Baixos vão voltar a fechar ao público. Trata-se de uma medida de combate à covid-19.

Dado o agravar da pandemia nos Países Baixos - foram atingindo números recorde no que toca aos casos de covid-19 -, as autoridades de saúde daquele país decretaram novas medidas de confinamento e o futebol vai ser afetado. Nas próximas três semanas, os estádios vão estar fechados ao público, até 4 de dezembro.

Esta medida não afeta, por enquanto, o jogo do Sporting no reduto do Ajax, para a Liga dos Campeões, que está marcado para 7 de dezembro.