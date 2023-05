Futebol italiano de luto: jogador morre quando passava férias nos Países Baixos

Gabriele Gallani caiu a um canal em Amesterdão e não resistiu.

Gabriele Gallani, jogador de apenas 24 anos, deixou o futebol italiano de luto depois de ter perdido a vida nos Países Baixos, onde se encontrava de férias com amigos. Jogador do Traversetolo, da província de Parma e que disputa os escalões inferiores do país, caiu na passada sexta-feira a um canal de Amesterdão e acabou por não resistir, segundo conta o jornal Gazzetta dello Sport, apesar de ainda ter sido transportado com vida para o hospital, de helicóptero.

As causas deste acidente fatal estão a ser investigadas, com as autoridades a tentaram perceber como Gallano caiu à água.

"É difícil encontrar palavras para o que aconteceu, talvez as certas sejam 'adeus' e 'obrigado', mas não sabemos. Chegaste quando eras um rapazinho e tornaste-te num dos nossos pilares. A única coisa que podemos fazer, agora, é guardar-te no coração", pode ler-se numa mensagem divulgada pelo Traversetolo.