Futebol de seleções vai mudar depois do próximo Euro: conheça as alterações

Europa vai dar mais quatro vagas ao Mundial, com 16 a substituírem os habituais e recentes 12. Europeus vão permanecer intactos, mas haverá alterações no apuramento para os Campeonatos do Mundo e na Liga das Nações

O futebol de seleções vai sofrer alterações. O Comité Executivo da UEFA vai reunir-se nesta quarta-feira, em Nyon, e de lá sairão alterações para o pós-Euro 2024, marcado para o verão do próximo ano, em solo alemão.

Em primeiro lugar, o Mundial 2026 terá 48 participantes e a Europa dará mais quatro vagas do que o normal: 16 contra as mais recentes 12. Serão, de acordo com o jornal AS, criados 12 grupos de quatro ou cinco equipas, os líderes assegurarão presença no campeonato do Mundo e as restantes quatro vagas seriam discutidas num play-off.

A Liga das Nações, prova que Portugal já conquistou, em 2019, terá, também, alterações no seu formato competitivo. A partir de 2024, os líderes não terão lugar assegurado na final-four. Os dois primeiros de cada grupo, isso sim, medirão forças num play-off para, depois, se definir os últimos quatro. Tal medida aumentará os encontros entre as principais seleções europeias, o que agrada à UEFA.

O Europeu não vai sofrer qualquer alteração, explica o mesmo diário. A mudança para 24 seleções, feita em 2016, será para manter, ao contrário do que indicavam algumas notícias que apontavam para um alargamento do Euro até 32 equipas nacionais.