Fundo saudita compra os quatro maiores clubes do país

Ronaldo deu início à reviravolta do Al Nassr

O PIF (Public Investment Fund), dono do Newcastle, comprou o Al Ittihad, o Al Ahli, o Al Nassr e o Al Hilal

O fundo de investimento do estado saudita, o PIF (Public Investment Fund), comprou os quatro maiores clubes do país árabe e o governo anunciou que pretende que a liga daquele país seja das dez mais fortes do mundo.

O PIF, que é dono do Newcastle, comprou assim o Al Ittihad, o Al Ahli, o Al Nassr e o Al Hilal. 75% será detido pelo fundo, anunciou o Ministério do Desporto da Arábia Saudita, e os restantes 25% serão de entidades sem fins lucrativos. O objetivo é injetar ainda mais dinheiro no futebol

Recorde-se que no Al Nassr joga Cristiano Ronaldo e o campeão Al Ittihad é orientado por Nuno Espírito Santo.

A liga saudita quer ainda contratar mais estrelas, falando-se de Benzema, Modric, Lewandowski, Sérgio Ramos, Kanté, Busquets, Alba, Firmino e Di María, entre outros.