Fundo do Catar oficializa oferta de aquisição do Manchester United

O fundo catari compete com ofertas da Arábia Saudita, Estados Unidos e da INEOS.

Um grupo privado do Catar, liderado pelo xeque Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, oficializou esta sexta-feira a oferta de aquisição do Manchester United. "O xeque Jassim bin Hamad Al Thani confirmou a sua proposta para o Manchester United", pode ler-se no comunicado.

A oferta de 4,5 mil milhões de euros destina-se a devolver ao clube "a sua antiga glória dentro e fora do campo e, sobretudo, a colocar os adeptos no coração do Manchester United". O mesmo comunicado explica que a oferta à família Glazer inclui as dívidas atuais e permitirá investir na equipa, no centro de treino, no estádio e em todas as infraestruturas dos red devils.

O fundo catari Nine Two compete com ofertas da Arábia Saudita, Estados Unidos e da INEOS. A oferta do Catar é de Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, filho do antigo primeiro-ministro do emirado, educado na Grã-Bretanha e que se diz apoiante de Manchester United.