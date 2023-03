Fundo do Catar melhora proposta de aquisição do Manchester United

Old Trafford, casa do Manchester United

Atuais donos americanos dos red devils iniciaram um processo formal de venda no final de 2022

Depois do britânico Jim Ratcliffe (INEOS) e do finlandês Thomas Zilliacus, o fundo do Catar "Nine Two", liderado pelo Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, aumentou no sábado a oferta de aquisição do Manchester United, de acordo com a Imprensa britânica.

Pois bem, a oferta, que inicialmente se terá fixado nos 4,5 mil milhões de euros, terá agora ascendido a um valor na ordem dos 5 mil milhões de libras, algo como 5,7 mil milhões de euros.

De recordar que os atuais donos americanos dos red devils, a família Glazer, iniciaram um processo formal de venda no final de 2022, tendo recebido várias ofertas, incluindo uma do bilionário britânico Jim Ratcliffe, fundador da INEOS, e o empresário finlandês Thomas Zilliacus.