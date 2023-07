Fundo de investimento saudita avança por mais um "Newcastle"

O fundo que já detém o clube inglês poderá estar prestes a anunciar outro emblema europeu: Processo avançou com o recente decreto da UEFA a autorizar clubes que tenham os mesmos proprietários a participarem, ao mesmo tempo, nas mesmas provas europeias.

A Arábia Saudita está prestes a avançar para a aquisição de um novo clube europeu, segundo foi ontem avançado em vários órgãos de Comunicação Social daquele país do Médio Oriente.

Ainda não foi divulgado o nome do emblema em questão, mas, sabe-se já, segundo "fonte próxima do processo" citada pela "Bloomberg", que se trata de um "grande" europeu, pertencente a uma das cinco ligas de topo.

O futebol saudita é controlado em grande parte pela família real do país, nomeadamente através do príncipe Mohamed bin Salman, que é também o presidente do PIF - Public Fund Investment, empresa com capital estatal que adquiriu os quatro maiores clubes: Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr e Al Ahli.

Em 2021, esta empresa comprou 80 por cento do Newcastle, o que lhe permite tomar todas as decisões relevantes que sejam necessárias à gestão do emblema da Premier League.

Agora, o interesse em juntar mais um clube europeu de topo ao grupo terá surgido depois de a UEFA ter autorizado a participação nas competições internacionais de clubes que sejam propriedade das mesmas pessoas ou empresas.

O poder saudita está interessado em aumentar o investimento no futebol mundial, por todas as razões e mais algumas, sendo um dos pilares desta aposta a organização de um dos próximos Mundiais. Depois de ter sido descartada a organização do Mundial de 2030, a edição seguinte, de 2034, é agora o objetivo do reino saudita, por via do príncipe já citado, que é quem, de facto, mais autoridade tem na Arábia Saudita.

Outro dos objetivos já assumidos pelo PIF é o de elevar o campeonato saudita ao patamar das melhores dez ligas do mundo e, em boa verdade, em termos de investimento, tal já se está a verificar neste defeso, com contratações milionárias, sobretudo nos salários principescos que estão a ser oferecidos aos principais craques.

Diretores executivos, precisam-se

O jornal saudita "El Arriyadiyah" informou ontem que o PIF, fundo que detém os quatro maiores clubes sauditas, recomendou que estes tenham diretores executivos (CEO) europeus, nomeadamente com experiência em clubes da Premier League ou que tenham disputado a Liga dos Campeões. Ainda não há nomes avançados, mas sabe-se já que um dos diretores avaliados já desempenhou o cargo no Liverpool. Segundo aquele jornal, os clubes estão a considerar vários currículos de potenciais candidatos.