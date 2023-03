Fundo catari prepara segunda proposta de compra do Manchester United

Old Trafford, casa do Manchester United

A Sky Sports avança que esta segunda investida deverá aproximar-se dos 6,5 mil milhões de euros que os proprietários dos red devils pretendem.

A Sky Sports avança esta quarta-feira que o fundo privado do Catar, liderado pelo xeque Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, que demonstrou interesse na compra do Manchester United deverá apresentar uma segunda proposta nas próximas horas.

Após ter oferecido cerca de 4,5 mil milhões de euros pelos red devils em fevereiro, a segunda oferta do fundo catari "Nine Two" deverá aproximar-se dos 6,5 mil milhões de euros que a família Glazer, proprietária do clube, pretende.

Há uma semana, uma delegação do grupo catari fez uma visita às instalações do United, com o intuito de manter os diálogo com os dirigentes e rever o processo de compra do clube. Recorde-se que também investidores da Arábia Saudita, Estados Unidos e a INEOS demonstraram interesse na aquisição.