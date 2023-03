Fundo catari dirigiu-se a Manchester para rever processo de compra do United

Old Trafford, casa do Manchester United

Um grupo privado do Catar, liderado pelo xeque Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, oficializou em fevereiro uma proposta de compra dos red devils no valor de 4,5 mil milhões de euros.

Uma delegação do fundo privado do Catar, liderado pelo xeque Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, interessado na compra do Manchester United dirigiu-se esta quinta-feira à cidade inglesa para rever o processo.

Após ter oficializado em fevereiro uma proposta de compra no valor de 4,5 mil milhões de euros, o fundo catari "Nine Two" mantém-se na frente da corrida pela aquisição dos red devils, enfrentando concorrência da Arábia Saudita, Estados Unidos e da INEOS.

De acordo com a rádio francesa RMC Sport, a visita teve o propósito de manter o diálogo com os responsáveis do clube e visitar as instalações do United, com a presença da INEOS a também ser esperada em Old Trafford nos próximos dias.

Ainda assim, a proposta apresentada pelo fundo catari aparenta ser a que mais agrada aos dirigentes do Manchester United, devido a contemplar a compra imediata da dívida do clube inglês, estimada em 580 milhões de euros, sem a necessidade de empréstimos.