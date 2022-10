Fulham foi vencer a casa do Leeds e Palhinha foi titular

Em Elland Road, os cottagers, com João Palhinha de início, começaram a perder

Em Elland Road, o Fulham, com João Palhinha de início, venceu o Leeds, por 3-2.

Em Elland Road, os cottagers, com João Palhinha de início, começaram a perder, face ao golo do ex-Benfica Rodrigo (20 minutos), mas conseguiram reagir pouco depois por Mitrovic (26), com Boby Reid (74) a operar a reviravolta já no segundo tempo, antes de Willian (84) sentenciar o desafio, que deixa o Fulham na sétima posição, com 18 pontos.

Crysencio Summerville (90+1), no período de descontos, ainda foi a tempo de encurtar distâncias para a margem mínima (3-2).

Por seu turno, diante do Brentford, o Aston Villa voltou aos bons resultados no Villa Park, em Birmingham, naquele que foi o primeiro encontro depois do despedimento do técnico Steven Gerrard.

O golo de rajada do jamaicano Leon Bailey, logo aos dois minutos, e um "bis" de Danny Ings (sete e 14), o último de penálti, resolveram, praticamente, o desafio, que não terminou sem que Ollie Watkins (59) inscrevesse o nome na lista de marcadores.