Fulham e Wolverhampton não vão além do empate na 25.ª jornada da Premier League

Redação com Lusa

Golos de Pablo Sarabia e Manor Solomon.

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, e o Wolverhampton empataram esta sexta-feira a um golo, no desafio inaugural da 25.ª jornada da Liga inglesa.

No Estádio Craven Cottage, em Londres, o antigo sportinguista Pablo Sarabia estreou-se a marcar na Premier League, ao dar o melhor seguimento ao passe do ex-Benfica Raúl Jiménez, abrindo o ativo a favor dos "wolves", aos 23 minutos.

No segundo tempo, o suplente utilizado Manor Solomon restabeleceu a igualdade, aos 64, num golo de belo efeito à entrada da grande área.

Nos "cottagers", o português Cédric Soares não saiu do "banco", enquanto o compatriota João Palhinha foi titular e viu o 10.º cartão amarelo - é o jogador mais "amarelado" na competição -, pelo que vai cumprir castigo nos próximos dois encontros.

Já nos "wolves", Julen Lopetegui apostou de início nos portugueses José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves e Matheus Nunes, tendo lançado na reta final do encontro João Moutinho e Daniel Podence.

Com este resultado, o Fulham mantém o sexto posto, com 39 pontos, enquanto o Wolverhampton continua tentar fugir dos lugares perigosos da tabela, em que é 15.º, com 24.