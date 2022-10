Fulham, de Marco Silva, soma quarta jornada seguida sem perder, mas falha assalto ao Chelsea

Redação com Lusa

O Fulham, do técnico português Marco Silva e com João Palhinha a tempo inteiro, falhou este sábado o assalto ao quinto lugar da Premier League, ao empatar a zero na receção ao Everton, na 14.ª jornada.

Em Londres, o Fulham entrou em campo com a possibilidade de somar a terceira vitória seguida na Premier League e chegar ao quinto lugar na companhia Chelsea (horas antes goleado em Brighton por 4-1), mas, apenas pela segunda vez esta temporada, não marcou qualquer golo e acabou com nulo perante o rival de Liverpool.

Mesmo assim, a equipa de Marco Silva, que voltou a ter Palhinha como titular (o médio português só uma vez, devido a castigo, falhou o "onze" do emblema londrino na Premier League), alcançou o quarto jogo sem perder e passou a somar 19 pontos, no sétimo lugar.

Por seu lado, o Everton continua no 13.º posto, com 14 pontos.