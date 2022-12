Fulham, de Marco Silva, regressa à Premier League com vitória clara e sobe a sétimo

O Fulham foi a casa do Crystal Palace vencer por 3-0. João Palhinha foi titular.

A retoma do campeonato correu da melhor maneira para Marco Silva e João Palhinha. Os portugueses do Fulham venceram no reduto do Crystal Palace, por 3-0, esta segunda-feira.

Com o médio luso a titular (substituído aos 75 minutos), os cottagers triunfaram com golos de Bobby Reid, aos 31', Tim Ream, aos 71', e Mitrovic, aos 80'.

Importante referir que o Crystal Palace ficou reduzido a nove elementos aos 57 minutos, por segundo amarelo de Tomkins, já depois de Tyrick Mitchell ter visto o vermelho direito, aos 34'.

O Fulham subiu, assim, ao sétimo posto da Premier League, com 22 pontos, os mesmos do Liverpool, sexto, mas com menos dois jogos.

Nos outros jogos da tarde, o Wolverhampton venceu no terreno do Everton, por 2-1, e o Newcastle bateu o Leicester, fora, por 3-0. Os magpies estão a fazer um excelente campeonato e ocupam, à condição, o segundo lugar da tabela classificativa, com 33 pontos. O Arsenal lidera com 37, mas menos dois jogos; e o Manchester City tem 32, mas também com menos duas partidas disputadas.

Nota ainda para a vitória do Brighton por 3-1, sobre o Southampton, que serviu para a subida aos sexto lugar.

Horas antes, Brentford e Tottenham empataram 2-2.