Fulham de Marco Silva reforça-se na Serie A: "Mal posso esperar"

Sasa Lukic, proveniente do Torino, é mais uma opção para o treinador português.

O Fulham, orientado pelo treinador português Marco Silva, anunciou esta segunda-feira a contratação do médio sérvio Sasa Lukic, proveniente dos italianos do Torino, por quatro anos e meio, com opção de extensão por mais uma época.

O jogador, de 26 anos, é internacional sérvio e esteve presente no último Campeonato do Mundo, no Catar, reforçando o plantel às ordens de Marco Silva após seis épocas e meia a jogar no Torino, com uma cedência aos espanhóis do Levante no segundo ano.

"Estou muito feliz por ter assinado e fazer agora parte da equipa do Fulham. Mal posso esperar para começar e encontrar-me com o treinador, os jogadores e o staff. Estou ansioso por treinar com eles quando chegar a Inglaterra", frisou Lukic, ainda em Turim.

Formado no Partizan, Sasa Lukic afirmou que viu o Fulham jogar e ficou impressionado com o estilo de jogo dos ingleses: "Têm um bom plantel, com grande história. Muitos grandes futebolistas jogaram aqui e alguns agora, como o meu compatriota Mitrovic".

Também esta terça-feira, o Fulham anunciou a saída do médio Nathaniel Chalobah, transferido para o West Bromwich, do segundo escalão, bem como do centrocampista Joshua Onomah, que rescindiu contrato e, entretanto, foi contratado pelo Preston North End.

O conjunto de Marco Silva, e que conta também com o internacional português João Palhinha, ocupa atualmente o sétimo posto na Liga inglesa, com 31 pontos.