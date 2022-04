Fulham de Marco Silva garante regresso à Premier League

Fotografia: Twitter de Tony Khan, dono do Fulham

Fábio Carvalho marcou na receção ao Preston (3-0)

O Fulham, orientado por Marco Silva, garantiu matematicamente a subida à Premier League, após ter vencido por 3-0 o Preston, com Fábio Carvalho a ter apontado o segundo golo da vitória.

Despromovido do principal escalão inglês na época passada, após ter terminado o campeonato em 18º, o Fulham, que lidera o Championship, estava ciente de que uma vitória chegaria para carimbar a 28ª participação na Premier League.

Os cottagers entraram com tudo e, aos 9 minutos, já se encontravam a vencer, por intermédio do inevitável Mitrovic, melhor marcador do Championship, que apontou o 39º golo na prova. Fábio Carvalho, outra grande sensação da época londrina, foi quem ampliou a vantagem para 2-0, aos 34.

Ainda antes do intervalo, Mitrovic selou o resultado final, com o Fulham, uma época depois, a garantir o convívio entre os grandes do futebol inglês.