Fulham, de Marco Silva, faz proposta por extremo do Chelsea

Londrinos chegam aos 4,6 milhões de euros por Callum Hudson-Odoi. Blues exigem pouco mais de nove pelo extremo

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, parece estar interessado em Callum Hudson-Odoi, extremo do Chelsea.

De acordo com Fabrizio Romano, os londrinos já apresentaram uma proposta de 4,6 milhões de euros. Os blues, no entanto, exigem pouco mais de nove pelo internacional inglês.

Leia também Vídeos Real Madrid venceu Manchester United nos Estados Unidos: veja o resumo O Real Madrid venceu na madrugada desta quinta-feira o Manchester United (2-0), num jogo particular disputado nos Estados Unidos, onde ambas as equipas estão a estagiar. A partida ficou marcada pelas estreias a marcar dos reforços Jude Bellingham e Joselu [vídeo - Twitter/Real Madrid].

Sem muito espaço no Chelsea, Odoi jogou toda a temporada transata no Leverkusen, por empréstimo. O extremo terminou a sua passagem com 21 jogos, um golo e uma assistência.