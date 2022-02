"Fulham de Marco Silva? É o melhor adversário que podemos enfrentar"

Declarações de Pep Guardiola na antevisão ao encontro com o Fulham, de Marco Silva, referente aos 16 avos de final da Taça da Inglaterra.

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, manifestou-se esta sexta-feira "realmente impressionado" com o trabalho produzido pelo português Marco Silva no comando do Fulham, adversário dos "citizens" nos 16 avos de final da Taça da Inglaterra.

"Estou muito satisfeito com o que o Marco [Silva] está a fazer. Vi alguns jogos do Fulham e estou realmente impressionado com a forma como joga. Não estou surpreso que esteja no topo do "Championship". É o melhor adversário que podemos enfrentar", transmitiu o técnico espanhol, em conferência de imprensa.

Na véspera do duelo que vai opor os líderes do primeiro e do segundo escalões do futebol inglês, Guardiola foi perentório na análise aos londrinos: "Vão exigir muito de nós, porque têm muitas alternativas e muita qualidade. Será um jogo interessante".

Por sua vez, também em conferência de imprensa, Marco Silva deixou claro que os "cottagers" querem aproveitar o momento e contrariar eventuais problemas que o City possa criar.

"Queremos jogar, como sempre, com grande ambição e tentar aproveitar o momento, sabendo que o City vai criar-nos muitos problemas. Mas, quando tivermos a bola, temos de tentar ser nós mesmos", perspetivou.

No sábado, o Manchester City, que conta com os lusos João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva no plantel, recebe o Fulham, de Ivan Cavaleiro, pelas 15:00, em jogo dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.