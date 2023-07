Fulham, de Marco Silva, chega a acordo por defesa do Ajax

O emblema de Amesterdão já chegou a acordo com os ingleses, faltando apenas que Calvin Bassey realize exames médicos para que o negócio seja finalizado, o que deverá acontecer nos próximos dias.

Depois de ter assegurado a contratação de Raúl Jiménez, o Fulham, treinado por Marco Silva, está prestes a acolher outro reforço, desta vez para o setor defensivo.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, o clube inglês chegou a acordo com o Ajax para a transferência de Calvin Bassey, defesa nigeriano de 23 anos, que tem exames médicos marcados nos Estados Unidos, onde os cottagers estão a estagiar, para esta quinta-feira.

Assim que os passe, o central, que também tem capacidade para atuar a lateral esquerdo, terá apenas de esperar que a troca de documentos entre os dois clubes seja realizada para que o negócio, que deverá render cerca de 21 milhões de euros aos neerlandeses, seja concluído, o que deverá acontecer até sábado.

Bassey foi contratado pelo Ajax ao Rangers no verão do ano passado, registando um golo e quatro assistências em 39 jogos disputados em 2022/23.