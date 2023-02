Fulham, de Marco Silva, assume estatuto de equipa-sensação e está perto da Champions

Cottagers estão em sexto lugar, a três pontos, à condição, dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. A equipa de Marco Silva venceu por 1-0 no terreno do Brighton.

O Fulham foi a casa do Brighton, este sábado, vencer por 1-0, com um golo de Solomon aos 88 minutos. Num duelo entre duas das equipas-sensação desta edição da Premier League, foram os cottagers e levar os três pontos com Palhinha a cumprir todos os minutos.

A formação orientada por Marco Silva soma 38 pontos, ultrapassou o Brighton (35), e ficou, à condição, do quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Essa posição é ocupada pelo Newcastle, que ainda hoje defronta o Liverpool.

No quinto posto está o Tottenham, com 39, mas menos um jogo que o Fulham.