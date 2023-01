Fulham brinca com a expulsão de João Félix e depois apaga a publicação

"Adios, João", lia-se no Twitter do Fulham momentos depois da expulsão do jogador português. Os cottagers acabaram por eliminar a publicação.

João Félix foi expulso no Fulham-Chelsea, jogo de estreia na Premier League, aos 58 minutos. Na rede social Twitter, a equipa da casa assinalou o momento, ironizando: "Adios [adeus], João", lia-se. Pouco depois, o emblema londrino eliminou o "tweet".

Nota também para o facto de os cottagers terem escrito em espanhol, talvez fazendo alusão à gaffe cometida pelo Chelsea quando anunciou o reforço português, escrevendo "Hola, Félix", também em castelhano.