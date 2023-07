Fulham apresenta alternativa a Morato: Bassey chega do Ajax

Defesa-central nigeriano, de 23 anos, assinou por quatro épocas

O Fulham insistou junto do Benfica para contratar Morato, mas perante as negas dos encarnados avançou por uma alternativa, Calvin Bassey, que esta sexta-feira se tornou oficialmente reforço da equipa orientada por Marco Silva e onde atua João Palhinha.

Calvin Bassey, central nigeriano de 23 anos, assinou até 2027, com mais um de opção.

O defesa, que pode jogar no eixo ou na esquerda, terá custado à volta de 21 milhões de euros. Bassey foi contratado pelo Ajax ao Rangers no verão do ano passado, registando um golo e quatro assistências em 39 jogos disputados em 2022/23. A formação começou, contudo, em Inglaterra, no Leicester.