"Fui campeão do Mundo também por causa de Mourinho"

Paulo Dybala teceu comparações entre o técnico português e Massimiliano Allegri.

A Roma venceu na quinta-feira por 1-0 na receção ao secundário Génova, assegurando a passagem aos quartos de final da Taça de Itália com um golo solitário de Paulo Dybala.

Após a partida, o avançado, que se sagrou campeão do Mundo pela Argentina no Mundial'2022, atribuiu parte do mérito da conquista ao seu treinador, José Mourinho.

"Vocês sabem o que Mourinho significa na história do futebol. Ele venceu tudo. Mourinho queria-me aqui e fui campeão do Mundo também por causa dele. Dou sempre o máximo por ele e pela equipa, porque ele ajudou-me", referiu à Sky Sports italiana.

Dybala teceu comparações entre o técnico português e Massimiliano Allegri, seu antigo treinador na Juventus.

"Eles são muito parecidos em termos de personalidade. São duas pessoas que ajudam os jogadores e assumem a sua responsabilidade. Quando cheguei à Juventus, Allegri ajudou-me a desenvolver o meu futebol. Mourinho está a fazer o mesmo aqui", concluiu.