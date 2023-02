Fugiu ao FC Porto, Jesus vendeu-o barato e o United pode pagar mais do dobro

Kim Min-Jae esteve na mira dos dragões em 2021, quando estava no Beijing Guoan, mas rumou ao Fenerbahçe. Entretanto valorizou-se no Nápoles e pode rumar no verão aos red devils

O defesa-central sul-coreano Kim Min-Jae, de 26 anos, está na mira do Manchester United e pode rumar aos red devils mediante uma cláusula no contrato com o Nápoles que lhe permite sair para o estrangeiro por 45 milhões de euros, durante apenas 15 dias da janela de transferências do verão.

Segundo vários meios, o United e em particular Erik Ten Hag não estão satisfeitos com Lindelof e Maguire e procuram um reforço para o eixo da defesa para a próxima temporada.

Ora nesse prisma surge o nome de Kim Min-Jae, que em 2021 esteve na mira do FC Porto. Acabou por escapar das garras dos dragões e assinou pelo Fenerbahçe, sendo vendido no verão por Jorge Jesus aos italianos por 18 milhões de euros. Agora, em grande no líder da Serie A, vale mais do dobro e pode dar novo salto na carreira.

