Fugiu ao Benfica e agora pode terminar no Barcelona

Médio brasileiro estará no radar do emblema blaugrana, garante o "As".

Bruno Guimarães esteve perto de rumar ao Benfica no mercado de inverno, mas acabou por rumar aos franceses do Lyon. No entanto, segundo o jornal "As", o capitão da seleção olímpica do Brasil pode voltar a mudar de clube num futuro próximo.

De acordo com o diário desportivo espanhol, o ex-Athletico Paranaense estará no radar do Barcelona, que já terá mesmo entrado em contacto com o Lyon e com os representantes do jogador, no sentido de perceber qual a possibilidade do mesmo se mudar para Espanha e preparar o "ataque".

Com o clube francês a ficar de fora das competições europeias, em consequência do sétimo posto na Ligue 1 quando a mesma foi dada por terminada, o Lyon poderá ser obrigado a vender uma das suas estrelas, informa o "As", o que poderia explicar as movimentações do Barcelona pelo promissor médio brasileiro.