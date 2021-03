Frustração no Marselha após surpresa: "Não há palavras para descrever, fizemos merda"

Marselha foi eliminado da Taça de França pelos amadores do Conet Roussilon, do quarto escalão do futebol francês.

O Marselha protagonizou no domingo uma grande surpresa na Taça de França, ao ser eliminado pela formação amadora do Canet Roussilon, do quarto escalão do futebol francês, com uma derrota por 2-1 nos 16 avos de final.

Após a partida, Boubacar Kamara comentou a eliminação, não escondendo a humilhação e frustração.

"É uma vergonha, não há palavras para descrever. Fizemos merda e agora vamos ter de pagar", começou por dizer em declarações à Eurosport.

"Nada funcionou, sinceramente, nem sei o que dizer mais, porque o resultado foi justo. Somos profissionais, não podemos perder com equipas amadoras. Foi um erro enorme", concluiu.