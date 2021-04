Friedhelm Funkel regressa ao Colónia após saída de Markus Gisdol

Friedhelm Funkel assumirá a equipa até final da época.

O Colónia, em zona de descida de divisão na Liga alemã, comunicou esta segunda-feira que o treinador Friedhelm Funkel assumirá a equipa até final da época, nos seis jogos que faltam na Bundesliga.

"O experiente treinador, que foi técnico principal entre fevereiro de 2002 e outubro de 2003, regressa a Geissbockeim [centro de treinos do clube] até ao final da época", comunicou o Colónia na sua página oficial.

O clube, que é 17.º e penúltimo classificado na Liga alemã, em posição de descida direta, foi derrotado no domingo em casa pelo Mainz (14.º), por 3-2, num desaire que precipitou a saída, ainda no domingo, do treinador Marcus Gisdol.

A equipa do Colónia não ganha há oito jornadas consecutivas, numa série com seis derrotas e dois empates, e está a três pontos do Arminia Bielefeld, em lugar de "play-off", e do Hertha Berlim, na 15.ª posição.