Friburgo vence e ascende ao segundo lugar da Bundesliga

O Friburgo regressou aos triunfos na Bundesliga após dois empates ao vencer em casa por 2-1 o Mainz, com golos do austríaco Michel Gregooritsch, aos três minutos, e do ganês Daniel-Kofi Kyerech, aos 37. O espanhol Aaron Martin reduziu, aos 52.

Com este triunfo, o Friburgo ascendeu ao segundo lugar, com os mesmos 17 pontos do líder Union Berlim, enquanto o Mainz é 10.º, com 11, em igualdade pontual com o Leipzig, nono.

O Wolfsburgo resgatou três pontos na receção ao Estugarda, com um triunfo por 3-2 alcançado no período de compensação, com um golo de Yannick Gerhardt, aos 90+1, que desfez a igualdade a dois que se verificava desde o intervalo.

O guineense Serhou Guirassy, aos 22 minutos, e o grego Konstantinos Mavropanos, aos 45+1, fizeram os golos do Estugarda, enquanto os outros dois golos do Wolfsburgo foram apontados pelo egípcio Omar Marmoush, aos 23, e Maximilian Arnold, aos 38.

Com esta vitória arrancada no último minuto, o Wolfsburgo segue na 13.ª posição, com oito pontos, e o Estugarda, do português Tiago Tomás, chamado a jogo aos 77 minutos, na 16.ª, com cinco.