Friburgo e Hoffenheim vencem e estão na luta por lugares de Liga dos Campeões

Triunfos sobre Augsburgo e o Wolfsburgo, respetivamente.

O Friburgo e o Hoffenheim mantiveram-se este sábado na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ao vencerem o Augsburgo e o Wolfsburgo, respetivamente, em jogos da 23.ª jornada da Liga alemã.

No terreno do Augsburgo, antepenúltimo da tabela, o Friburgo impôs-se por 2-1, com golos de Nils Petersen, aos quatro minutos, e Nico Schlotterbeck, aos 26, num jogo em que Michael Gregoritsch (16), marcou para a equipa da casa.

O Hoffenheim venceu pelo mesmo resultado em casa do Wolfsburgo, num encontro em que chegou ao intervalo a perder por 1-0, na sequência de um golo de Jonas Wind (36).

Os dois golos dos visitantes foram apontados em cinco minutos, por Jacob Bruun Larsen (73) e Andrej Kramaric (78).

As duas equipas, que somam 37 pontos, e seguem nas quarta e quinta posições, aproveitaram da melhor forma a derrota sofrida, por 3-2, na sexta-feira pelo Bayer Leverkusen, que é terceiro com 41, no terreno do Mainz.

O Leipzig, do português André Silva, que soma 34 pontos, pode juntar-se a Fribugo e Hoffenheim, caso vença no domingo o Hertha Berlim.

O avançado Tiago Tomás, emprestado pelo Sporting, somou o seu primeiro ponto na liga alemã no empate (1-1) do Estugarda frente ao Bochum, que, no entanto, não conseguiu tirar a equipa do penúltimo lugar da tabela.

O Arminia Bielefeld, com o português Guilherme Ramos no onze, venceu por 1-0 no terreno do Union Berlim.