Friburgo é goleado em casa pelo Union Berlim e pode perder comboio da Liga dos Campeões

O Friburgo foi este sábado goleado pelo Union Berlim (4-1), num encontro da 33.º jornada da Bundesliga, e pode perder o quarto lugar de acesso direto à Liga dos Campeões, garantida pelo Bayer Leverkusen.

No Europa-Park Stadium, o conjunto da capital já tinha resolvido o desafio ainda no primeiro tempo, face aos remates certeiros de Grischa Promel, aos 11 minutos, Christopher Trimmel (30) e Sheraldo Becker (41), com Lucas Holer (59) a encurtar distâncias após o descanso, antes de Andras Schafer fechar a contagem para os visitantes.

Com este desaire, o Friburgo, que não perdia há quatro jogos na Bundesliga, mantém o quarto lugar, com 55 pontos, contra os 54 do Leipzig (quinto) - recebe no domingo o Augsburgo -, e do Union (sexto).