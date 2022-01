Frenkie De Jong: "O Barça não é o melhor neste momento, mas continua a ser o clube mais bonito do mundo"

Frenkie De Jong admitiu que o momento do Barcelona não é o melhor, assim como o próprio desempenho pessoal, mas discordou de algumas das críticas que lhe são feitas

Após a eliminação do Barcelona da Taça do Rei pelo Athletic Bilbau (derrota por 3-2 no prolongamento), Frenkie De Jong, em declarações pós-jogo à comunicação social espanhola, admitiu que os blaugrana não estão num nível que permita competir com os melhores clubes do Mundo.

"Ainda penso o mesmo sobre o Barcelona . Não é o melhor no momento, mas ainda é o clube mais bonito do Mundo", declarou o internacional neerlandês.

Sobre o desempenho pessoal na atual época, De Jong admitiu que consegue fazer melhor mas refutou algumas das críticas que lhe são apontadas.

"Gosto de futebol, então também leio todas essas notícias. Percebo que muitas pessoas conversem entre si. Às vezes, tenho a sensação de que eles [comentadores e analistas] não assistem aos jogos. Se todos imitam [os comentários] uns aos outros, é natural que se crie uma atmosfera de que as coisas estão muito mal", concluiu o médio de 24 anos, que leva dois golos e duas assistências em 26 partidas pelos catalães até ao momento.