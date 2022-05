Frenkie de Jong está de saída e há já um grande europeu interessado

Juventus vê com bons olhos a chegada do médio neerlandês. Barcelona exige 70 milhões, mas vecchia signora procura alternativas

A iminente chegada de Carlos Soler ao Barcelona poderá mesmo significar a saída de Frenkie de Jong. O médio, apesar de alguma irregularidade em Camp Nou, continua com mercado e há já um grande europeu fortemente interessado.

Segundo o jornal Sport, a Juventus via com bons olhos a chegada do centrocampista neerlandês, ainda que o negócio seja de difícil concretização. Neste momento, o Barcelona pede 70 milhões de euros, valor considerado demasiado elevado pela vecchia signora.

As chegadas de Vlahovic e de Zakaria obrigaram a um grande esforço financeiro, daí que a Juventus pense em alternativas para convencer o Barcelona, como a utilização de jogadores no pacote de transferência. Uma solução que, diga-se, não deverá interessar aos catalães.

Frenkie de Jong tem contrato até 2026. Chegou a Camp Nou no verão de 2019, por 86 milhões de euros.