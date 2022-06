Frenkie De Jong envia "recado" a Xavi Hernández: "Jogo melhor na seleção..."

Frenkie De Jong, médio neerlandês do Barcelona

Neerlandês reconheceu que "assenta muito melhor" o papel de trinco nos Países Baixos

Autor de vistosa exibição pelos Países Baixos, na goleada (4-1) sobre a Bélgica, Frenkie de Jong, numa espécie de recado para Xavi Hernández, treinador do Barcelona, admitiu ser favorecido ao ocupar a posição mais recuada no meio campo da seleção.

"Jogo de forma muito diferente aqui, em relação ao Barça. Penso que [o posicionamento em campo] me assenta muito melhor. Gosto de ser o primeiro a receber a bola dos defesas e a ligar com o ataque", afirmou o médio, que atua como '8' pelos culés, dada a titularidade do espanhol Sérgio Busquets na função '6'.

De Jong, pese a "reclamação" indireta feita a Xavi Hernández para alterar a posição, e aumentar, assim, o seu nível exibicional, pretende seguir no Barcelona, tendo descartado uma saída do emblema catalão. "Sinto-me bem no clube e prefiro ficar. O Barcelona é o clube dos meus sonhos desde pequeno", frisou o médio neerlandês.

O internacional pelos Países Baixos tem contrato válido até ao final de 2025/2026.