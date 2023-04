Freddy Adu arrepende-se: "Não fui paciente o suficiente para ficar no Benfica"

Aos 33 anos, o antigo avançado norte-americano lamentou a decisão de ter sido emprestado pelos encarnados ao Mónaco, em 2008.

Freddy Adu, antigo avançado norte-americano que chegou a ser considerado uma grande promessa, nunca atingiu os níveis a que foi apontado e, aos 33 anos, recordou este sábado a passagem pelo Benfica, entre 2007 e 2010, lamentando ter decidido ser emprestado ao Mónaco logo na segunda época no clube.

"A única coisa que teria feito de diferente seria deixar o Benfica para ser emprestado ao Monáco. Isso iniciou uma espécie de bola de neve, que me fez ir de empréstimo em empréstimo. Não fui paciente o suficiente para ficar no Benfica. Por outro lado, um tipo como o Di María, que estava comigo no Benfica, decidiu ficar. Chegou um novo treinador, ele jogou e, do nada, acabou no Real Madrid", recordou, em declarações ao programa "Golazo", da CBS Sports.

"Eu fui para o Monaco, havia uma luta de poder entre o treinador e o presidente. O presidente queria-me, o treinador achou que não estava preparado. Não joguei. Depois disso foi uma bola de neve. Não vou culpar ninguém, porque fui eu quem tomou essa decisão. Não teria ido para o Monaco se voltasse atrás", completou.

A aventura no Principado durou apenas seis meses (11 jogos) e levou a uma série de cedências por parte dos encarnados, uma delas ao Belenenses, na segunda metade dessa época (2008/09), com Adu a nunca ter conseguido conseguido corresponder ao seu potencial, o que ditou a sua saída definitiva da Luz, em 2010.

De resto, o antigo dianteiro admitiu que esse insucesso esteve relacionado com a falta de disciplina e de cuidado com o corpo quando tinha uma tenra idade.

"Entrava em lugares onde adolescentes como eu não deviam entrar. Todos os meus amigos eram mais velhos. Íamos para todos os bares, esse tipo de coisas. Divertia-me nisso, ao invés de me focar nos detalhes, como o descanso, dieta, alongamentos, tratar do corpo. Não fiz nada disso", concluiu.