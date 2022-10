Fred defende Antony pela finta: "Eu e o Casemiro não temos qualidade para isso, não fazemos..."

Médio do Manchester United defendeu compatriota, que foi criticado por Paul Scholes devido ao uso num jogo da sua finta característica

Fred, internacional brasileiro e colega de Antony no Manchester United, veio a público defender o compatriota, criticado pela finta feita diante do Sheriff. O médio lembrou que o talento faz parte do futebol canarinho.

"Antes de mais, somos brasileiros. O brasileiro tem a qualidade no sangue, sempre foi assim, desde Pelé...Ter qualidade, fazer golos, dançar, sorrir... As pessoas têm que entender esse aspeto do nosso futebol. Eu e o Casemiro não temos qualidade para isso, não fazemos... Deixamos para o Antony, para o Neymar, para o Vini Jr e para os jogadores da frente", referiu, em declarações à ESPN.

Antony, que saiu ao intervalo da partida que os red devils venceram por 3-0, foi criticado por uma lenda do Manchester United, Paul Scholes.