Franck Ribéry prepara-se para dizer adeus aos relvados

Garantem na Itália que as frequentes lesões no joelho vão obrigar o internacional francês a pendurar as chuteiras, aos 39 anos.

O jornalista desportivo Fabrizio Di Marzio, especializado no mercado italiano, avança esta sexta-feira que Franck Ribéry, internacional francês que marcou uma era no Bayern, está prestes a terminar a sua carreira de jogador.

Aos 39 anos, o extremo atravessa a segunda temporada nos italianos do Salernitana, atual 14º classificado da Serie A, mas as sucessivas lesões no joelho vão obrigá-lo a rescindir contrato e a despedir-se dos relvados. Di Marzio acrescenta que Ribéry vai continuar ao serviço do emblema, mas num papel de dirigente.

Com formação dividida entre os compatriotas do Lille e do Boulogne, por quem se estreou na temporada 2000/01, Ribéry passou por Alès, Brest, Metz, Marselha (França) e Galatasaray (Turquia) antes de, junto de Arjen Robben, ter desfrutado de enorme sucesso na Bundesliga, entre 2007 e 2019, com as cores do Bayern.

Em Munique, o extremo marcou mais de uma centena de golos (124) e levantou um total de 23 títulos, incluindo nove Bundesligas e uma Liga dos Campeões (2012/13). Foi ainda terceiro na corrida à Bola de Ouro de 2013, ficando atrás de Lionel Messi e do vencedor dessa edição, Cristiano Ronaldo.

Na reta final da carreira, decidiu experimentar a Serie A, representando a Fiorentina e o Salernitana, onde somou dois jogos esta temporada, antes de ser obrigado a uma paragem que aparenta ser definitiva.

Na seleção francesa, Ribéry apontou 16 golos em 81 internacionalizações, tendo participado nos Europeus de 2008 e 2012 e nos Mundiais de 2006 e 2010.