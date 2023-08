Franceses revelam discussão a envolver Mbappé: "Vais ver, não voltarás a jogar"

Nasser Al Khelaifi terá desafiado o internacional francês no início do mês, numa altura em que as partes estavam de costas voltadas

Kylian Mbappé deve voltar a jogar pelo PSG este sábado, quando os parisienses visitarem o terreno do Toulouse, na segunda jornada do campeonato francês. Num dia importante para o jogador, a comunicação social do país revela pormenores de uma suposta discussão com Nasser Al Khelaifi, presidente do clube.

"Vais ver! Não voltarás a jogar! Não nos vamos render", terá dito o presidente do clube, numa discussão com o jogador, no início do mês, quando as duas partes estavam de costas voltadas.

Mbappé, segundo o L'Équipe, terá respondido que Nasser Al Khelaifi seria "o único presidente que não o deixaria jogar".

Recorde-se que Mbappé, tal como Dembélé, faz parte da lista de convocados de Luis Enrique para o segundo jogo dos parisienses, que arrancaram a temporada com um nulo, em casa.