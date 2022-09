Franceses revelam a cláusula de rescisão do novo contrato de Dembélé

Depois de vários meses de indefinição e quando tudo apontava a que Ousmane Dembélé saísse do Barcelona a custo zero, o clube anunciou a renovação com o extremo francês.

Ousmane Dembélé, depois de vários meses de indefinição, chegou a acordo em julho para renovar com o Barcelona até 2024 e, esta quinta-feira, o jornal L'Équipe revela que a cláusula de rescisão do seu novo contrato está fixada em 50 milhões de euros.

A fonte acrescenta que, caso algum clube atinja esse valor, 25 milhões serão destinados ao jogador e aos seus agentes, uma vez que abdicaram de receber qualquer prémio de assinatura ou comissões pela assinatura do novo contrato.

Já o Barcelona terá acordado em aumentar progressivamente o salário do jogador ao longo dos próximos dois anos.

O extremo, de 25 anos, ganhou uma nova vida em Camp Nou com a chegada de Xavi para o comando técnico da equipa, na temporada passada. Esta época, já soma dois golos e quatro assistências em oito partidas disputadas e foi incluído na convocatória da seleção francesa para os últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações.