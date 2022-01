Franceses garantem que Dembélé não vai ser reforço de inverno do PSG

Dembélé stá em final de contrato com o Barcelona

Extremo canhoto tem sido um dos grandes protagonistas da reabertura do mercado

Ainda não se sabe se Ousmane Dembélé ficará ou não no Barcelona, mas a imprensa francesa garante que o jogador, ao contrário do que indicam algumas notícias, não será reforço de inverno do PSG.

Segundo o Le Parisien, o extremo canhoto não será mais uma opção para Pochettino e para a segunda metade de temporada, depois de vários dias de especulação e de notícias que davam conta de jogadores oferecidos pelos franceses no sentido de facilitar o negócio.

Dembélé, que termina contrato no próximo verão, ainda não sabe se jogará a segunda metade da temporada no Barcelona, clube que desembolsou, em 2017, 140 milhões de euros pelo internacional francês.