Franceses fazem contas às lesões de Neymar e ao número de jogos perdidos

Avançado brasileiro voltou a ver o azar bater-lhe à porta. É já a 19.ª lesão desde que representa o PSG.

Neymar lesionou-se este domingo no PSG-Lille (4-3) e a rádio francesa RMC Sport fez as contas ao número de lesões sofridas pelo internacional brasileiro. São já 19 com esta (uma entorse no tornozelo direito).

Ao todo, o avançado já perdeu 86 jogos pelos parisienses e das 19 lesões, cinco delas obrigaram a paragens superiores a um mês.

Sabe-se, para já, que Neymar vai falhar o duelo com o Marselha, no próximo domingo. A presença diante do Nantes e do Bayern, os dois duelos seguintes, é ainda incerta.