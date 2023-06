Futebolistas em choque com morte de jovem pela polícia francesa: "São sempre os mesmos..."

Kylian Mbappé, Jules Koundé e Mike Maignan recorreram às redes sociais para condenar a morte de um jovem de 17 anos numa localidade perto de Paris, na terça-feira, às mãos da polícia, num episódio que motivou uma onda de protestos em França.

A localidade de Nanterre, perto de Paris, assistiu a uma onda de protestos e motins durante a noite de terça-feira, na sequência da morte de Nael, um jovem de 17 anos, às mãos da polícia, num posto de controlo rodoviário, à qual se juntaram vários internacionais franceses com publicações a repudiar o acontecimento nas redes sociais.

Inicialmente, o relatório do momento indicava que, após o jovem, que não estaria na posse dos seus documentos, ter sido parado no posto de controlo, onde se encontravam dois polícias, um deles atingiu atingiu-o mortalmente com um tiro no peito, em reação a uma suposta tentativa de atropelamento.

No entanto, imagens que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais revelaram que o polícia não correu esse perigo, tendo disparado contra o jovem a curta distância, com o carro a seguir contra um poste.

Após a divulgação dessa informação, o agente foi detido e acusado de homicídio involuntário, com a população da localidade a reagir com uma onda de desaprovação que chegou até à seleção francesa, com Kylian Mbappé, Jules Koundé e Mike Maignan a terem sido alguns dos nomes que condenaram o incidente.

"Sinto-me mal pela minha França. Uma situação inaceitável. Todos os meus pensamentos vão para a família do Nael, um anjo que partiu demasiado cedo", escreveu o avançado do PSG no Twitter.

"Um jovem de 17 anos foi abatido por um polícia por se recusar a obedecer durante um controlo. Esta é a realidade e é dramática. Como se não bastasse este novo erro policial, os canais de notícias continuam a fazer um grande alarido. Cenários desligados da realidade, "jornalistas" que fazem "questões" com o único intuito de distorcer a realidade, criminalizar a vítima e encontrar circunstâncias atenuantes onde não há nenhuma. Um método antigo, para mascarar o verdadeiro problema. E se desligássemos um pouco a televisão para nos informarmos?", lamentou, por sua vez, o defesa do Barcelona.

Já Maignan, guarda-redes do Milan, partilhou a publicação de Koundé, acrescentando: "Uma bala na cabeça... São sempre os mesmos que estão no lado errado e que conduzem à morte. Pobre Nael, pobre mãe".