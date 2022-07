Franceses dizem que PSG sugeriu trocar Neymar por Bernardo Silva

O jornal Le Parisien acrescenta que Pep Guardiola recusou imediatamente a proposta

O jornal francês Le Parisien assegura esta terça-feira que o PSG propôs a contratação de Neymar ao Manchester City, tendo inclusive sugerido uma troca direta entre o astro brasileiro e Bernardo Silva.

De acordo com a fonte, Pep Guardiola rejeitou imediatamente a ideia, uma vez que não pretende trocar um jogador que considera como essencial no seu sistema de jogo por uma mega estrela que poderia interferir com o coletivo.

Este é mais um sinal que aponta para a vontade do PSG em vender Neymar neste mercado de verão, sendo que os planos do extremo brasileiro são exatamente o oposto.

Com um salário que ultrapassa os 30 milhões de euros brutos por temporada, é muito improvável que a saída de Neymar, de 30 anos, se concretize, até porque tem contrato com o PSG até 2027.