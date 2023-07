Franceses avançam reunião entre PSG e Barcelona por Mbappé

O jornal L'Équipe garante que o campeão francês e espanhol vão reunir-se nas próximas horas para discutir uma transferência do avançado, apesar da situação financeira dos catalães ser um grande entrave a qualquer negócio.

Com a tensão entre o PSG e Kylian Mbappé a ter ganhado contornos cada vez mais evidentes nos últimos dias, têm sido vários os emblemas que se mostraram atentos à situação do avançado francês, que está prestes a entrar no seu último ano de contrato e, na falta de vontade em renovar, deverá ser vendido.

Numa altura em que o Al Hilal, emblema saudita treinado por Jorge Jesus, apresentou uma exorbitante oferta de 300 milhões de euros por Mbappé, o jornal L'Équipe avança que existe outro clube interessado na sua contratação, apesar da fragilidade atual das suas finanças: o Barcelona.

De acordo com a fonte, o campeão francês e espanhol vão reunir-se nas próximas horas, por videochamada, para discutir moldes de uma eventual transferência, que poderá incluir o passe de vários jogadores da equipa blaugrana.

Ainda assim, a operação continua a parecer completamente fora das possibilidades do Barcelona, que ainda nem conseguiu inscrever os reforços já contratados neste mercado - Ilkay Gundogan, Inigo Martínez e Oriol Romeu.

Ao mesmo tempo, a oferta saudita por Mbappé, que vinha sendo apontado como um objetivo do Real Madrid para o próximo ano - a custo zero, ainda que o PSG não esteja disposto a aceitar esse cenário - continua a ser aquela que reúne mais força, até porque permitiria que o jogador se mudasse para os merengues em 2024.

De resto, para além do Barça, também o Manchester United, Chelsea, Tottenham, da Premier League e o Inter e Milan, da Serie A, terão demonstrado interesse em Mbappé, que promete continuar a protagonizar a maior novela deste mercado de transferências.