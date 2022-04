Franceses apontam os favoritos para a sucessão de Pochettino no PSG

Mauricio Pochettino parece, mais do que nunca, ter os pés fora do PSG.

Após a eliminação da Liga dos Campeões, Mauricio Pochettino parece, mais do que nunca, ter os pés fora do PSG. Em França, mais concretamente o jornal Le Parisien, afirma que Zinedine Zidane continua a ser o favorito à sucessão do treinador argentino, no caso de se confirmar a saída do mesmo, mas aponta outros nomes debaixo de olho da direção parisiense.

Segundo o "Le Parisien", o favorito Zidane continuará à espera da seleção francesa e, mesmo que a sua prioridade seja a atual campeã do Mundo, já terá perguntado aos que foram os seus adjuntos no Real Madrid se estariam dispostos a acompanhá-lo para Paris caso acabe por aceitar a proposta do emblema francês .

Ainda de acordo com o diário desporivo francês, o PSG também terá sondado Nagelsmann, do Bayern: um treinador jovem que possa revolucionar o estilo de jogo da equipa. Além dele, o "Le Parisien" aponta ainda os nomes de Massimiliano Allegri, da Juventus, e Antonio Conte, do Tottenham.

Conte poderá deixar os "spurs" e, embora [o diretor desportivo] Leonardo o tenha em grande conta, o PSG ainda não sabe qual o diretor desportivo que terá na próxima época, pelo que não terá existido, até ao momento, qualquer movimento para contactar o treinador.

Esperam-se meses intensos em Paris, na tentativa de revolucionar e relançar o projeto.