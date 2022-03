França vence Costa do Marfim com golo nos minutos de compensação

Tchouameni foi quem selou a vitória francesa, aos 90+3

A França, atual campeã mundial de futebol, bateu esta sexta-feira a Costa da Marfim, por 2-1, com o golo do triunfo a chegar já nos descontos, no primeiro particular de preparação para o Campeonato do Mundo do Catar.

Em Marselha, no Estádio Vélodrome, a seleção africana até esteve em vantagem, com um golo de Nicolas Pépé, aos 19 minutos, mas os gauleses refizeram a igualdade pouco depois, aos 22, por Giroud.

O avançado do Milan, de 35 anos, fez o 47º golo pelos bleus e ficou apenas a quatro de igualar o recordista Thierry Henry (51).

Num encontro de preparação em que o selecionador Didier Deschamps efetuou várias experiências, tendo mesmo lançado três novos internacionais (Nkunku, que foi titular, e Clauss e Saliba, lançados na segunda parte), a França acabou por chegar à vitória já em tempo de descontos, aos 90+3 minutos, por Tchouameni.

Na preparação para a defesa do título mundial, a seleção gaulesa tem novo particular agendado para terça-feira, 29 de março, desta vez em Lille e contra nova formação africana, desta vez a África do Sul.

Em Bucareste, Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, foi titular no triunfo da Grécia (1-0) sobre a Roménia, no encontro que marcou a estreia do técnico uruguaio Gustavo Poyet como selecionador helénico. Andreas Bouchalakis fez o único golo deste encontro particular, aos 39 minutos.

Destaque ainda para um golo de Haaland, um dos avançados mais cobiçados da atualidade, no triunfo da Noruega por 2-0 num particular com a Eslováquia, em Oslo. As duas seleções já estão afastadas da fase final do Mundial'2022.