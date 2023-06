França vence Gibraltar no Algarve e conserva liderança do Grupo B

Euro'2024: França em modo de treino ligeiro vence Gibraltar no Algarve

A França, em modo de treino ligeiro, venceu Gibraltar, por 3-0, no Estádio Algarve, casa emprestada do adversário na fase de qualificação para o Euro'2024, conservando a liderança do Grupo B.

Giroud (três minutos), Mbappé (45+3, de grande penalidade) e Mouelhi, na própria baliza (78), selaram a vitória de uma equipa francesa lenta e desinspirada, que, perante um conjunto fraco, raramente entusiasmou os cerca de quatro milhares de adeptos gauleses presentes, apesar de ter somado quatro bolas nos "ferros".

Os vice-campeões mundiais mantêm-se na liderança do Grupo B, com nove pontos (três vitórias em três jogos), seguidos da Grécia, com seis (menos um jogo), dos Países Baixos, com três (menos um jogo), e de Irlanda (menos um jogo) e Gibraltar, que ainda não pontuaram.

Jogo disputado no Estádio Algarve, em Faro.

Gibraltar - França, 0-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Giroud, 03 minutos.

0-2, Mbappé, 45+3 (grande penalidade).

0-3, Mouelhi, 78 (própria baliza).

Gibraltar: Coleing, Sergeant, Roy Chipolina, Bernardo Lopes, Olivero, Britto, Pozo (Joseph Chipolina, 84), Hartman (Annesley, 60), Lee Casciaro (De Barr, 60), Ronan (Wiseman, 72) e El Hmidi (Mouelhi, 60).

(Suplentes: Banda, Hankins, Jolley, Joseph Chipolina, Annesley, Wiseman, Ballantine, Mouelhi, Hernández, De Barr, Coombes e Peacock).

Selecionador: Julio Ribas.

- França: Samba, Pavard, Wesley Fofana, Konaté (Disasi, 84), Theo Hernández, Tchouaméni, Camavinga (Youssouf Fofana, 79), Coman (Dembélé, 66), Griezmann (Nkunku, 66), Mbappé e Giroud (Kolo Muani, 66).

(Suplentes: Maignan, Areola, Disasi, Upamecano, Koundé, Youssouf Fofana, Dembélé, Kolo Muani, Kamara, Thuram, Nkunku e Veretout).

Treinador: Didier Deschamps.

Árbitro: Yevhenii Aranovskiy (Ucrânia).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.