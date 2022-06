França surpreendida em casa pela Dinamarca na primeira jornada da Liga das Nações

Les Bleus perderam por 1-2, num jogo em que Mbappé saiu lesionado na primeira parte

A França perdeu esta sexta-feira por 1-2 com a Dinamarca, em jogo da primeira jornada da Liga das Nações.

Os campeões do Mundo adiantaram-se no marcador aos 51, quando Benzema combinou com Nkunku e, num lance de grande classe, passou por vários adversários e bateu Kasper Schmeichel, já depois de Kylian Mbappé ter sido forçado a sair de campo, devido a um problema aparentemente muscular.

Na reta final do encontro, a Dinamarca correu atrás do prejuízo, chegando ao empate ao 68, por via de Andreas Cornelius. 20 minutos depois, o extremo do Trabzonspor voltou a estar em destaque, consumando a reviravolta no marcador.

A Dinamarca iguala assim a Áustria na liderança do Grupo 1 da Liga das Nações, ao passo que a França arranca a prova com o pé esquerdo, somando os mesmos zero pontos da Croácia.