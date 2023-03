França soma segunda vitória na qualificação para o Euro'2024

A França venceu na Irlanda por 1-0, na segunda jornada da fase de qualificação para o Euro'2024.

Da França também não se anteviam tantas dificuldades para ultrapassar a República da Irlanda, em Dublin, em jogo do Grupo B, mesmo tendo noção que a formação irlandesa, sobretudo a jogar em casa, é sempre um osso duro de roer pela combatividade que a caracteriza.

No entanto, os gauleses garantiram o essencial, os três pontos, graças a um remate de Benjamin Pavard, no início da segunda parte, aos 50 minutos, que fez a bola embater na barra, tabelar no guarda-redes irlandês e entrar na baliza.

Mais surpreendente ainda foi a seleção dos Países Baixos ter chegado ao intervalo a vencer por 1-0, através de um golo de Memphis Depay, aos 23 minutos, a frágil seleção de Gibraltar, que sofreria mais dois golos, na segunda parte, pelo central do Manchester City, Nathan Ake, que bisou aos 50 e 82.

No entanto, Gibraltar esteve a jogar em inferioridade numérica desde o minuto 51, por expulsão do médio Liam Walker, o que é sintomático do momento menos bom que a laranja mecânica atravessa sob o comando de Ronald Koeman e que, na sexta-feira, tinha sido goleada (4-0) pela França, em Paris.

A vice-campeã mundial lidera o Grupo B com seis pontos, seguida da Grécia, com três (menos um jogo), dos Países Baixos, também com três, da República da Irlanda (menos um jogo) e de Gibraltar, que ainda não pontuaram.

Voltando ao grupo E, destaque para o nulo imposto pela Moldova na receção à República Checa, que tinha arrancado esta competição com um triunfo sobre a Polónia e que não foi capaz, desta vez, de ultrapassar a organização defensiva da seleção da casa.

Não obstante, lidera o grupo com quatro pontos, seguida da Polónia, com três, da Moldova, com dois, das Ilhas Faroé, com um, e da Albânia, sem pontos, embora estas duas últimas seleções só tenham realizado uma partida até ao momento.

No Grupo F, a Suécia goleou o Azerbaijão por 5-0, três dias depois de uma derrota pesada (3-0) em casa frente à Bélgica, enquanto a Áustria viu-se e desejou-se para superar um obstáculo chamado Estónia, que chegou ao intervalo a vencer por 1-0.

No entanto, o maior poderio dos austríacos acabou por derrubar a resistência dos bálticos, mas só muito perto do final da partida, pelo avançado dos alemães do Friburgo Michael Gregoritsch, aos 88 minutos, que fez o segundo golo da sua equipa que consumou a reviravolta.

Este golo valeu à Áustria liderar o Grupo F com seis pontos, seguida da favorita Bélgica, que não jogou, com três, da Suécia, também com três, da Estónia (menos um jogo) e do Azerbaijão, ambos ainda sem pontuar.

Finalmente, no Grupo G, a Sérvia foi vencer a Montenegro, graças a um bis do avançado da Juventus Dusan Vlahovic, aos 78 e 90+6 minutos, o que espelha as dificuldades enfrentadas pelos sérvios para somar mais três pontos, que lhes garantem a liderança, com seis pontos.

Quem se estreou com uma vitória concludente em casa foi a Hungria perante a congénere da Bulgária, por 3-0, o que lhe permitiu, desde já, subir ao segundo lugar, com os mesmos pontos de Montenegro, tendo apenas um jogo disputado, enquanto a Lituânia e a Bulgária ocupam os dois últimos lugares do grupo, sem pontos.