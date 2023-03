"França sem pausas por causa do Ramadão? Em Inglaterra são mais abertos..."

Didier Digard, treinador do Nice

A Comissão Federal de Arbitragem da Federação Francesa de Futebol indicou esta sexta-feira aos árbitros que as pausas para os jogadores quebrarem o jejum devido à época de Ramadão não são permitidas.

A Comissão Federal de Arbitragem (CFA) da Federação Francesa de Futebol (FFF) indicou esta sexta-feira aos árbitros que as pausas para os jogadores quebrarem o jejum devido à época de Ramadão não são permitidas, ao contrário do que foi anunciado pela Premier League.

Por via de um e-mail enviado aos funcionários da CTA, o organismo sublinhou que esta decisão é motivada pelo "princípio da neutralidade do futebol nos locais de prática".

Questionado sobre o tema em conferência de imprensa, Didier Digard, treinador do Nice, mostrou não estar de acordo com a posição da FFF, defendendo que a França deveria aceitar a diversidade religiosa dos jogadores.

"Não vamos poder fazer isso. Olhámos para o calendário e os jogos [do Nice] serão às 21h00, pelo que o jejum já não será quebrado. Não tenho uma posição sobre estas coisas, é sempre complicado. Estamos num país laico, não num país muçulmano. Estas são sempre questões delicadas", começou por dizer.

"Conhecemos a Inglaterra e seria bom se a França o fizesse. Eles são mais abertos do que nós sobre o assunto, o que tem sido sempre o caso. Penso que ninguém que não faz isso [celebrar o Ramadão] se importa, porque sabemos que não estamos num país muçulmano. É preciso aceitar o país em que se vive", defendeu o técnico.

Digard falou ainda sobre como o Nice gere os jogadores que cumprem jejum durante o Ramadão, que este ano se celebra entre 22 de março e 21 de abril.

"Eles têm total liberdade, acompanhamo-los o melhor que podemos. Temos um centro de desempenho de alta qualidade. Eles são monitorizados em termos de dieta e hidratação. Fazem-no por convicção e isso torna as coisas mais fáceis. Não é preciso aguentarem tanto nos treinos quando é assim , mas não se vê diferença de forma alguma. Não lhes fazemos perguntas e ajudamo-los se precisarem, mas apenas julgamos o seu desempenho, não o que uns e outros fazem", concluiu.

Recorde-se que, em Inglaterra, as equipas de arbitragem ficaram encarregues de identificarem os jogadores que se encontram em jejum durante o período de Ramadão e, consoante o número, chegar a um acordo com as equipas para um tempo estimado de pausa.